 Евакуаційне авто парамедиків потрапило під російський обстріл у Торецьку. Ірта-Fax
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Уся пи*дота, що краде гроші на війні, мусить знати: ми вас, упирі та бля*і, на олівець кровʼю своєю пишемо. Сторінок там вже не мало... Ті з нас, хто повернеться з війни живим, знайдуть кожного. Тікайте не озираючись. А краще застрельтеся. У*обки.
МАДЯР 07.01.2024
Суспільна думка
Події
03 липня 2024, 17:54

Евакуаційне авто парамедиків потрапило під російський обстріл у Торецьку

У середу, 3 липня, неподалік Торецька, російські окупанти здійснили атаку на автомобіль парамедиків, які займалися евакуацією мирних жителів. Про це повідомляє Telegram-канал Міністерства внутрішніх справ.

Поліцейські прибули на лінію фронту, щоб урятувати жінку з інсультом та її чоловіка. В цей момент ворожий снаряд влучив у кабіну автомобіля, поранивши двох парамедиків. На щастя, евакуйовані громадяни не постраждали.

📢«Спалах, ударна хвиля, шквал уламків. Нам пощастило, що у нашій броньованій машині не заклинило двері – інакше ми згоріли б», – розповів парамедик Руслан Губанов.

У відомстві зазначають, що з початку повномасштабного вторгнення Руслан уже врятував понад 160 людей і не планує зупинятися. Обидва парамедики зараз проходять лікування і прагнуть якнайшвидше повернутися до служби.

Також 3 липня Генштаб повідомив, що російські війська значно посилили активність на Торецькому напрямку. Крім цього, рф сконцентрувала свої сили в районі Новоолександрівки на Покровському напрямку.

📅Нагадаємо, 25 червня голова Донецької обласної державної адміністрації Вадим Філашкін заявив, що в Торецьку оголосять примусову евакуацію через наближення російських військ і постійні обстріли.

Джерело: "МВС України"
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