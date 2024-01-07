Було завдано «нищівного» удару по складу боєприпасів російських окупантів у Криму

02 липня 2024, 14:39

Командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук підтвердив ракетну атаку по Криму, яка відбулася 1 липня. Наступного дня він повідомив, що українські літаки завдали удару по складу боєприпасів.

📢«Вкотре "знищені" ворожою пропагандою українські літаки продовжують успішно виконувати бойові завдання, завдають ракетно-бомбових ударів по позиціях окупантів та ліквідовують важливі військові об’єкти в глибокому тилу противника. 1 липня 2024 року українські пілоти завдали нищівного удару по складу боєприпасів у Криму. Дякую, хлопці, за чудову роботу!» - написав Олещук у своєму телеграм-каналі.

Також він опублікував відео стовпа диму з анонімного моніторингового телеграм-каналу «Крымский ветер». За даними цього ресурсу, удар прийшовся на склад «Шахедів» у військовій частині біля села Флотське у Балаклаві.

Унаслідок удару було нібито знищено близько 90 безпілотників. Окупаційний «губернатор» Севастополя михайло развожаєв заявив, що Севастополь був атакований п'ятьма повітряними цілями, які були знищені в небі над акваторією та в Балаклавському районі.

📅Нагадаємо, 28 червня Міноборони України підтвердило ураження Центру космічного зв'язку росії у тимчасово окупованому Криму. 23 червня глава ГУР Кирило Буданов заявив, що передані Україні американські ракети «ATACMS» здатні повністю зруйнувати незаконну надбудову «Кримський міст».