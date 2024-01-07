Зеленський провів зустріч з Орбаном у Києві

02 липня 2024, 13:23

Шостий президент України Володимир Зеленський провів зустріч з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном, який вперше з 2012 року приїхав до Києва з неанонсованим візитом. Про це повідомила пресслужба Орбана.

📢«Найважливіша тема дискусії – можливість створення миру. Віктор Орбан і Володимир Зеленський також обговорять актуальні питання угорсько-українських двосторонніх відносин», – заявив глава пресслужби Орбана.

Востаннє Орбан відвідував Київ у 2012 році, коли зустрічався з тодішнім президентом Віктором Януковичем. За час президентства Петра Порошенка Орбан жодного разу не відвідував Україну.

Під час цього неанонсованого візиту заплановані переговори із шостим президентом України Володимиром Зеленським та іншими високопосадовцями України.

📅Нагадаємо, у червні Зеленський та Орбан зустрічалися на полях саміту лідерів ЄС у Брюсселі. Також 29 січня глава МЗС Угорщини Петер Сійярто вперше з початку війни приїхав до України та перебував в Ужгороді.