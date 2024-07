02 липня 2024, 14:08 Запроваджено мита в Євросоюзі на цукор та яйця з України Європейський Союз автоматично запровадив мито на імпорт цукру та яєць з України, оскільки існуючий обсяг імпорту вже перевищив встановлені межі. Це повідомляється в Офіційному журналі ЄС. 📈Мито встановлено на рівні 89 євро за тонну і діятиме до кінця 2024 року. На першу половину 2025 року будуть встановлені квоти на ці продукти, а обсяги, що перевищуватимуть квоти, також обкладатимуться митом. 📊Згідно з інформацією журналу, автоматичний захисний захід щодо яєць, птиці, цукру, вівса, кукурудзи, круп та меду передбачено Регламентом ЄС від 14 травня 2024 року. Захід активується, якщо сукупні обсяги імпорту будь-якого з цих продуктів з 1 січня 2024 року досягають середнього обсягу імпорту в період з 1 липня по 31 грудня 2021 року, а також у 2022 та 2023 роках. З червня 2022 року ЄС тимчасово призупинив низку тарифів, передбачених Угодою про асоціацію з Україною. Однак після масових протестів європейських фермерів, які не могли конкурувати з українською продукцією, було ухвалено рішення про обмеження. Ці заходи підтримали та просували переважно Франція та Польща. 📅Також нагадаємо, що 24 квітня Верховна Рада ухвалила законопроєкт про розмитнення авто в додатку «Дія» у першому читанні. Джерело: "An official website of the European Union" irtafax.com