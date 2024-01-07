 4 липня оголошено Днем жалоби у Дніпрі – ОВА. Ірта-Fax
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Уся пи*дота, що краде гроші на війні, мусить знати: ми вас, упирі та бля*і, на олівець кровʼю своєю пишемо. Сторінок там вже не мало... Ті з нас, хто повернеться з війни живим, знайдуть кожного. Тікайте не озираючись. А краще застрельтеся. У*обки.
МАДЯР 07.01.2024
Суспільна думка
Події
03 липня 2024, 17:14

4 липня оголошено Днем жалоби у Дніпрі – ОВА

У Дніпрі четвер, 4 липня, оголошено днем жалоби за загиблими внаслідок російського ракетного удару. Про це повідомив мер міста Борис Філатов у середу, 3 липня.

За інформацією Дніпропетровської обласної військової адміністрації (ОВА), внаслідок ударів по Дніпру загинули четверо людей, ще 34 постраждали, отримавши поранення й травми.

📢«Третина поранених — у лікарні. Стан двох місцевих медики оцінюють як важкий. У людей здебільшого осколкові поранення та різані рани. Забої та переломи», – зазначив голова ОВА Сергій Лисак.

📅Раніше повідомлялося, що в Дніпрі внаслідок атаки рф загинули цивільні. Повітряні сили ЗСУ надали звіт про результати відбиття атаки на Дніпро.

Джерело: "Дніпропетровська ОВА"
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