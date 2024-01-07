Зеленський провів зустріч з делегацією Конгресу США

01 липня 2024, 19:56

Шостий президент України Володимир Зеленський провів зустріч з двопартійною делегацією Палати представників Конгресу США, яку очолив Майк Тернер, голова постійного комітету Палати представників з питань розвідки. До складу делегації також увійшли конгресмени Бетті Макколлум, Джон Джойс, Ронні Джексон і Тоні Гонзалес. Про це в понеділок, 1 липня, повідомила пресслужба Офісу Президента.

Під час зустрічі Зеленський висловив подяку президентові США Джозефу Байдену, обом палатам і партіям Конгресу, а також всьому американському народу за постійну та всебічну підтримку України.

📢«Ми бачимо рішучу налаштованість американського Конгресу посилювати підтримку України і вдячні за це. Виділення Конгресом макрофінансової допомоги Україні суттєво зміцнює нашу економіку та Збройні Сили», – сказав Володимир Зеленський.

Шостий президент України розповів делегатам про ситуацію на передовій та наголосив на першочергових потребах Сил оборони. Обговорювалися головні напрями подальшої американської допомоги, включаючи додаткові системи ППО та ракети до них.

Зеленський також підкреслив важливість участі США у Глобальному саміті миру та зазначив необхідність залучення якомога більшої кількості країн до підтримки підсумкового комюніке саміту.

Крім того, під час зустрічі обговорювалися шляхи посилення санкційного тиску на росію та роль Конгресу США у формуванні правової рамки для використання заморожених російських активів на відбудову України.

📢«Зустрівся з двопартійною делегацією Палати представників Конгресу США. Обговорили головні напрями подальшої американської допомоги, зокрема додаткові системи ППО. Це критично важливо, оскільки системи Петріот допомагають рятувати життя людей та захищати інфраструктуру. Дякую президенту США Джозефу Байдену, обом палатам і партіям Конгресу та всьому американському народу за незмінне лідерство в підтримці України», – написав Зеленський у соцмережах після зустрічі, супроводивши допис відео.

📅Нагадаємо, у квітні цього року стало відомо, що США продадуть Україні обладнання для модернізації систем протиповітряної оборони «HAWK».