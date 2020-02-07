В России автобус из Луганщины столкнулся с грузовиком

10 февраля 2020, 09:43

В Воронежской области автобус из оккупированной части Луганщины столкнулся с грузовиком - в результате ДТП погибли граждане Украины. Об этом сообщает пресс-служба местной прокуратуры.

8 февраля, около часа ночи, на 694 км автодороги М-4 Дон в Верхнемамонском районе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием микроавтобуса "MERCEDES-Benz Vito" с номерными знаками Украины под управлением 37-летнего водителя и грузового автомобиля "МАN" под управлением 45-летнего водителя.

В результате ДТП водитель микроавтобуса и двое пассажиров - женщина в возрасте 31 года и 37-летний мужчина - погибли на месте. Еще пятеро пассажиров, мужчины в возрасте 27, 32, 33 и двое 39-летних с различными травмами доставлены в Павловскую районную больницу.

Водитель грузового автомобиля серьезно не пострадал и после обследования в больнице отправлен на амбулаторное лечение. Водитель "MERCEDES-Benz Vito" и пятеро пассажиров имели при себе паспорта граждан Украины.

По предварительным данным лица, находящиеся в микроавтобусе, направлялись в Москву на заработки. Причиной ДТП, по версии следствия, стал выезд на встречную полосу движения автомобиля "MERCEDES-Benz Vito".