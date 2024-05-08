Ситуація щодо російського вторгнення на 08.05.2024

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.05.24 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 08.05.24 were approximately:
- особового складу / personnel ‒ близько/ about 477430 (+970) осіб / persons;
- танків / tanks ‒ 7418 (+13) од;
- бойових броньованих машин / APV ‒ 14246 (+19) од;
- артилерійських систем / artillery systems – 12317 (+30) од;
- РСЗВ / MLRS – 1057 (+0) од;
- засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 792 (+0) од;
- літаків / aircraft – 349 (+0) од;
- гелікоптерів / helicopters – 325 (+0) од;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 9728 (+11);
- крилаті ракети / cruise missiles ‒ 2151 (+2);
- кораблі /катери / warships / boats ‒ 26 (+0) од;
- підводні човни / submarines - 1 (+0) од;
- автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 16549 (+40) од;
- спеціальна техніка / special equipment ‒ 2019 (+2).
Дані уточнюються / Data are being updated.
Разом переможемо! / Let's win together!