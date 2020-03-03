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Общественное мнение
Криминал
03 марта 2020, 15:48

На Черниговщине 13-летняя школьница забеременела от педофила

В Черниговской области 13-летняя школьница забеременела от 58-летнего мужчины, сообщает пресс-служба областной полиции.

Связь между зрелым мужчиной и школьницей раскрылась после того, как 2 марта девушка обратилась за помощью к врачам в связи с беременностью.

Несовершеннолетняя рассказала правоохранителям, что имела длительные интимные отношения с мужчиной, который годится ей в дедушки. Полиция обоснованно подозревает в содеянном мужчину 1962 года рождения. Он в содеянном сознался и дал правдивые показания, злоумышленник задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований, открыто уголовное производство по части 4 статьи 152 Уголовного кодекса Украины (изнасилование лица, не достигшего четырнадцати лет, независимо от его добровольного согласия) - наказывается лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет. Продолжается досудебное расследование.

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