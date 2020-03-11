В Киеве напали на главврача Института рака

12 марта 2020, 15:27

Двое неизвестных избили главного врача Национального института рака, онкохирурга Андрея Безносенко.

Об этом сам врач сообщил в Facebook.

«Вечер среды 11 марта выдался недобрый. Около 22:00 на меня совершено нападение у подъезда дома двумя молодчиками», - написал он.

Безносенко уверяет, что «при жизни ни с кем у него не было конфликтов, кроме настоящего в Национальном институте рака».

«Не надо быть «капитаном очевидностью», чтобы понять, кем и для чего это сделано.

Надеюсь, что раскрытие этого преступления не составит больших проблем для правоохранительных органов», - добавил он.

Врач отметил, что из-за ушибов головы и рваные руки вынужден перенести ближайшие операции на потом.