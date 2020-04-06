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"Есть разные силы: Украина, Россия, Европа, США и я не знаю, куда отнести боевиков. Игнорировать их совсем невозможно. Нужно их как-то учитывать, потому что они будут всегда оказывать сопротивление"
Первый президент Леонид Кравчук
Общественное мнение
Общество
06 апреля 2020, 14:38

В Украине уменьшилось количество заболевших коронавирусом

За минувшие сутки процент заболевших коронавирусной инфекцией в Украине снизился. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на ежедневной селекторном совещании президента Владимира Зеленского с представителями правительства и государственных ведомств, вовлеченных в предотвращение распространения COVID-19, передает пресс-служба Офиса президента.

В частности, из 1319 зафиксированных случаев заболевания коронавирусом за последние сутки выявлено 68. Это значительно меньше, чем в предыдущие дни. Шесть человек умерли из-за тяжелых хронических болезней, отметил он.

"Уменьшение количества заболевших коронавирусом - это результат карантина. У нас могло быть гораздо больше больных, как в европейских странах. Поэтому наши меры были своевременными и правильными", - заявил президент Владимир Зеленский.

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