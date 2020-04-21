Кабмин рассматривает возможность открытия рынков

22 апреля 2020, 16:00

Правительство рассматривает возможность возобновления работы продовольственных рынков, а Министерство экономического развития создает специальный документ для этого, но на заседании 22 апреля решение об открытии рынков не примут.

Об этом в эфире hromadske сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов.

По его словам, распоряжение о закрытии нарушили лишь несколько рынков в Харькове и Одессе.

«Насколько я знаю, с ними работают правоохранители», — сказал он.

Немчинов добавил, что Минэкономики готовит «специальный порядок, чтобы рынки работали в рамках действующего законодательства, это в частности касается безопасного пребывания на этих рынках».

Министр отметил, что в правительстве понимают, что фермеры и крестьяне должны иметь возможность реализовать свою продукцию.

«Как только будут сами владельцы рынков, операторы этих торговых площадей готовы к реализации (порядку, который должен создать Минэкономики — ред.), я думаю, что мы обязательно вернемся к этому вопросу. Но я не думаю, что это будет на завтрашнем заседании Кабмина», — подытожил он.

Напомним, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко отменил собственное постановление, которым при определенных условиях разрешалась работа рынков во время карантина.

По данным ОП на 21 апреля, в Харькове и Одессе продовольственные рынки продолжают работать, поскольку руководители указанных городов не приняли решение об их закрытии.