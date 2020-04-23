В Украине 93% граждан заразились коронавирусом на территории страны

23 апреля 2020, 13:57

Подавляющее количество украинцев, у которых установили путь передачи коронавируса, инфицировались на территории Украины. Об этом сообщили в Центре общественного здоровья Минздрава в Facebook.

Отмечается, что остальные 7% украинцев заболели коронавирусом на территории других государств.

"В Украине 93% людей с COVID-19 с установленным путем передачи инфицировались на территории нашего государства. Другие 7% находились за границей в пределах 14 дней до появления симптомов", - говорится в сообщении.

В ЦОЗ отметили, что коронавирус передается от человека к человеку капельным и контактным путями - через мелкие капли, которые выделяются из дыхательных путей больного COVID-19 во время кашля или чихания.

"Эти капли распространяются на расстояние около метра от больного и могут попадать на слизистые оболочки глаз, носа и рта другого человека, который находится рядом", - добавили в ЦОЗ.