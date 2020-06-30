В Украине более 700 новых случаев коронавируса

30 июня 2020, 09:58

По состоянию на 30 июня в Украине зафиксировали еще 706 зараженных коронавирусом. Больше всего новых случаев выявили во Львовской, Закарпатской, Ровенской и Одесской областях.

Такие данные приводит карта Совета национальной безопасности и обороны.

Всего с начала пандемии 44 334 зараженных COVID-19. Из них 1 159 умерли и 19 115 выздоровели. В частности, за минувшие сутки 12 смертельных случаев и 88 выздоровевших.

Отметим, что сегодня в стране зафиксировали очередной рост числа инфицированных после трех дней спада заболевания. Вчера было 646 случаев, что на 60 зараженных меньше, чем сегодня