23 июля 2020, 16:32 Спасатели ликвидировали пожар возле Лопаскино, возникший из-за обстрела Ликвидирован пожар сухой травы, кустарников и древесины, вблизи села Лопаскино Новоайдарского района. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Луганской области. Напомним, 22 июля в ГСЧС поступила информация, что в результате обстрела вблизи села Лопаскино Новоайдарского района на территории Трехизбенского лесничества возник пожар сухой травы, кустарников и древесины. В 14:32 23 июля пожар ликвидирован. К дежурству на месте пожара привлечены 32 человека и 9 единиц техники, из них от ГСЧС 24 человека личного состава и 5 единиц техники. Твитнуть Загрузка... Загрузка...