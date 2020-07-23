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Общественное мнение
Общество / Региональные
23 июля 2020, 16:32

Спасатели ликвидировали пожар возле Лопаскино, возникший из-за обстрела

Ликвидирован пожар сухой травы, кустарников и древесины, вблизи села Лопаскино Новоайдарского района. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Луганской области.

Напомним, 22 июля в ГСЧС поступила информация, что в результате обстрела вблизи села Лопаскино Новоайдарского района на территории Трехизбенского лесничества возник пожар сухой травы, кустарников и древесины.

В 14:32 23 июля пожар ликвидирован.

К дежурству на месте пожара привлечены 32 человека и 9 единиц техники, из них от ГСЧС 24 человека личного состава и 5 единиц техники.

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