Присоединяйтесь к нам: Facebook Twitter YouTube
Выбор по дате
Персона
Цитата дня
"Есть разные силы: Украина, Россия, Европа, США и я не знаю, куда отнести боевиков. Игнорировать их совсем невозможно. Нужно их как-то учитывать, потому что они будут всегда оказывать сопротивление"
Первый президент Леонид Кравчук
Общественное мнение
Криминал / Региональные
12 августа 2020, 17:02

В Лисичанске полиция задержала семью с наркотиками

Сообщение о подозрительной семье, по мнению заявительницы, торгующей наркотиками, получили патрульные полицейские в Лисичанске, передает пресс-служба патрульной полиции Луганской области.

Прибыв по указанному адресу, одновременно с патрульными во двор заехал автомобиль похожий по описанию, который предоставила заявительница. В автомобиле находились мужчина, женщина и ребенок. Общаясь с водителем патрульные обнаружили у него признаки наркотического опьянения.

По требованию инспекторов пройти освидетельствование на состояние опьянения водитель отказался в присутствии двух свидетелей. Во время поверхностной проверки водителя и автомобиля инспекторы обнаружили шприц с веществом темно-желтого цвета, происхождение которого гражданин объяснить не смог.

Также внимание патрульных привлекла игрушка ребенка, которая была с одной стороны разорвана и сцеплена шпилькой. Когда патрульные спросили нет ли запрещенных веществ в игрушке, мать начала очень нервничать. Как оказалось позже, в игрушке находились девять свертков перемотанных синей изоляционной лентой с веществом похожим на наркотическое.

+Поделиться:
PrintВерсия для печатиErrorСообщить об ошибке
Счетчики:
Наши партнеры: