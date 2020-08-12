В Лисичанске полиция задержала семью с наркотиками

12 августа 2020, 17:02

Сообщение о подозрительной семье, по мнению заявительницы, торгующей наркотиками, получили патрульные полицейские в Лисичанске, передает пресс-служба патрульной полиции Луганской области.

Прибыв по указанному адресу, одновременно с патрульными во двор заехал автомобиль похожий по описанию, который предоставила заявительница. В автомобиле находились мужчина, женщина и ребенок. Общаясь с водителем патрульные обнаружили у него признаки наркотического опьянения.

По требованию инспекторов пройти освидетельствование на состояние опьянения водитель отказался в присутствии двух свидетелей. Во время поверхностной проверки водителя и автомобиля инспекторы обнаружили шприц с веществом темно-желтого цвета, происхождение которого гражданин объяснить не смог.

Также внимание патрульных привлекла игрушка ребенка, которая была с одной стороны разорвана и сцеплена шпилькой. Когда патрульные спросили нет ли запрещенных веществ в игрушке, мать начала очень нервничать. Как оказалось позже, в игрушке находились девять свертков перемотанных синей изоляционной лентой с веществом похожим на наркотическое.