Гармаш: Кравчук на ТКГ довел Грызлова до истерики

03 сентября 2020, 11:00

Вчера, 2 сентября, на заседании Трехсторонней контактной группы глава украинской делегации Леонид Кравчук проявил принципиальность по ряду вопросов, что вызвало истерику у главы российской стороны Бориса Грызлова. Об этом на своей странице в Facebook сообщил представитель ОРДЛО на переговорах журналист Сергей Гармаш.

«Некоторые вопросы прояснились и относительно общей политики делегации. Причем не на словах, а на деле. Сегодня Кравчук довольно жестко ответил Грызлову и на его тирады с оценками Верховной Раде Украины, и на попытку закрыть рот нам, переселенцам из ОРДЛО. Оказывается, он умеет быть не только дипломатичным, но и принципиальным», - отметил он.

По словам Гармаша, Кравчук решил, что раз представители ОРДЛО с российской стороны принимают участие в заседании ТКГ по всем подгруппам, то и украинской делегации нужно не ограничиваться только политической подгруппой. «Истерика той стороны началась еще на гуманитарке, где они заблокировали обмен пленными, мотивируя это необходимостью отмены известного постановления Верховной Рады о проведении местных выборов. Дэн Казанский взял слово и начал говорить, что это постановление не имеет никакого отношения к обмену и нельзя играть в политику, когда речь идет о людях, сидящих в тюрьмах В том числе, и об ИХ людях. Никанорова и Дейнего начали тупо орать, последний даже отключил видеосвязь. До этого Никанорова была всегда сдержанной…», - отметил Гармаш.

Представитель Донецкой области в ТКГ Денис Казанский также заявил, что на заседании ТКГ 2 сентября Кравчук «довел до припадка» Грызлова.

«Леонида Кравчука сегодня было прямо не узнать - полная противоположность тому образу, который мы наблюдаем в публичном общении. С Грызловым он общался довольно жестко и в итоге довел российского представителя до припадка. Никогда прежде не видел Грызлова в таком состоянии - тот от злости даже от видеосвязи отключался», - написал в Facebook Казанский.

По его словам, российская сторона и их представители «более-менее адекватно общались» только в подгруппе по безопасности, а вот деятельность гуманитарной и политической подгрупп была заблокирована.

По словам Казанского, представители Украины пытались взывать к гуманности коллег, но россияне начали шантажировать их обменом пленных и отказались согласовывать списки. Затем глава российской делегации Борис Грызлов устроил истерику, когда Гармаш попросил слова на отчете политической подгруппы. «Грызлов вдруг начал перебивать и возмущаться, что в ТКГ должны принимать участие только руководители делегаций, а не эксперты. Тогда я спросил, членами какой делегации являются те представители ОРДЛО, и напомнил, что они всего лишь приглашенные российской стороной, а сами по себе ОРДЛО - не сторона Трехсторонней контактной группы. Также меня возмутил тот факт, что Грызлов несколько раз заявлял будто Россия - не сторона конфликта, а посредник. Я сказал, что не помню, чтоб Украина давала России согласие на посредничество в конфликте между Украиной и Россией. Не уверен, слышал ли он это, потому что мы говорили практически одновременно, а потом Москва выключила видеосвязь», - рассказал Гармаш.

Также он отметил, что Кравчук все таки настоял, чтобы ему, вопреки крикам Грызлова, все-таки дали возможность говорить. И указал, что Украина сама будет решать, кого ей включать в свою делегацию, и что у нас все члены делегации равны.

«В общем, я даже не думал, что всегда такой спокойный и отдаленно-холодный Грызлов, может так истерить. Это еще предмет для анализа – почему они так возбудились на нас…Ну, а если об официальных итогах, то гуманитарные и политические вопросы заблокированы требованием РФ отменить пункт постановления ВР в котором содержится запрет на проведение выборов в ОРДЛО пока не будет контроля Украины над границей. Зато договорились о 19 участках разминирования и открытии уже в ноябре двух КПВВ в Луганской области. Следующая встреча ТКГ 16 сентября», - добавил Гармаш.

Напомним, 2 сентября на заседании Трехсторонней контактной группы Кравчук призвал участников консультаций не привязывать реализацию достигнутых на предыдущем заседании ТКГ договоренностей по участкам разминирования и участкам разведения сил и средств к рассмотрению Верховной Радой его обращения о соответствии постановления о назначении местных выборов положениям Минских договоренностей.