Зеленский допускает, что всеукраинские опросы могут стать ежемесячными или даже еженедельными

16 октября 2020, 11:00

Президент Владимир Зеленский не исключает, что в случае успешного проведения инициированного им общенационального опроса 25 октября такой механизм может быть использован в дальнейшем ежемесячно или еженедельно.

Об этом он заявил в видеообращении, опубликованном в Фейсбуке, сообщает Укринформ.

"25 октября мы можем показать, что этот механизм (опрос - ред.) имеет право на существование, и ничто не мешает нам ежемесячно или даже еженедельно говорить о важном и узнавать твое мнение", - отметил Президент.

В то же время он отметил, что политики критикуют саму идею опроса.

По мнению Зеленского, они "боятся, если народовластие реально заработает, они просто станут не нужны, их перестанут приглашать на ток-шоу, спонсировать их партии, их мнение больше никому не будет интересно, потому что всё будут решать граждане Украины".

Также Глава государства призвал интернет-пользователей писать свои вопросы, которые потенциально могут быть включены в опрос.

"Не все из пяти вопросов нравятся?! ОК! Находи это видео на официальных страницах и пиши в комментариях, о чем еще ты хотел бы высказаться, как гражданин Украины: легализация оружия, двойное гражданство, продолжительность обучения в школе, еврономера, парламентская республика. Пиши, какие вопросы стоит включать в следующие опросы", - добавил Зеленский.