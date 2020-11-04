05 ноября 2020, 16:29 Боевики сбросили гранату с беспилотника на украинские позиции На Донбассе получил ранение украинский военный. Боевики сбросили на украинские позиции гранату ВОГ-17 с беспилотника. Об этом сообщает пресс-служба Трехсторонней контактной группы. Военному предоставлена медицинская помощь, его состояние удовлетворительное. После инцидента Украина использова координационный механизм для восстановления режима тишины, также направлена письменная нота в СММ ОБСЕ. В заявлении украинской делегации отмечают, что текущая ситуация имеет признаки потери контроля Россией над собственными вооруженными формированиями. Твитнуть Загрузка... Загрузка...