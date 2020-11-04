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"Есть разные силы: Украина, Россия, Европа, США и я не знаю, куда отнести боевиков. Игнорировать их совсем невозможно. Нужно их как-то учитывать, потому что они будут всегда оказывать сопротивление"
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Общественное мнение
Происшествия / Региональные
05 ноября 2020, 16:29

Боевики сбросили гранату с беспилотника на украинские позиции

На Донбассе получил ранение украинский военный. Боевики сбросили на украинские позиции гранату ВОГ-17 с беспилотника.

Об этом сообщает пресс-служба Трехсторонней контактной группы.

Военному предоставлена медицинская помощь, его состояние удовлетворительное.

После инцидента Украина использова координационный механизм для восстановления режима тишины, также направлена письменная нота в СММ ОБСЕ.

В заявлении украинской делегации отмечают, что текущая ситуация имеет признаки потери контроля Россией над собственными вооруженными формированиями.

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