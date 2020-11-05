Зеленский и Макрон выступили за скорейшее проведение нормандской встречи

06 ноября 2020, 09:31

Президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора с президентом Французской Республики Эммануэлем Макроном отметил необходимость скорейшего проведения встречи лидеров стран нормандского формата, сообщили в пресс-службе главы Украинского государства.

Зеленский выразил соболезнования Макрону и французскому народу в связи с недавними трагическими событиями и гибелью граждан Франции во время террористических атак.

Собеседники обсудили ситуацию с пандемией COVID-19 и необходимость объединения усилий для преодоления этого масштабного вызова.

«Хочу подтвердить поддержку вашей инициативы по налаживанию производства стратегических товаров медицинского назначения и оборудования в Европе. Мы готовы оказать посильную поддержку в налаживании такого производства с участием украинских предприятий - производителей защитных масок, халатов и дезинфекторов», - сказал Зеленский.

Президенты также сфокусировались на состоянии выполнения договоренностей Парижского саммита. Зеленский рассказал, что от 27 июля этого года, когда был введен пакет дополнительных мер по консолидации режима прекращения огня, продолжается дольше перемирие за весь период с начала войны в Донбассе.

«Режим тишины в целом соблюдается, хотя все еще продолжаются провокационные нарушения перемирия со стороны незаконных вооруженных формирований. Важным результатом является отсутствие жертв среди мирного населения в результате боевых действий. В то же время из-за целенаправленной эскалации ситуации двое украинских военных погибли, еще двое были ранены», - рассказал Зеленский.

Президент Украины также сообщил, что, несмотря на несколько взаимных освобождений удерживаемых лиц и прогресс в зоне боевых действий, много договоренностей лидеров нормандской четверки до сих пор не выполняются - как, например, доступ Международного комитета Красного Креста и ОБСЕ на временно оккупированную территорию.

Макрон поддержал украинского коллегу в том, чтобы переговоры лидеров стран нормандского формата состоялись как можно быстрее. Он также высоко оценил мирные инициативы Зеленского и усилия, которые прилагает Украина для разминирования на Донбассе и разведения войск. Глава французского государства заверил, что Украина может рассчитывать на его решимость в том, чтобы способствовать окончанию войны.

Зеленский отметил, что Украина неуклонно выполняет договоренности Парижского саммита, и уже на днях готова открыть два КПВВ на линии разграничения.

Стороны также обсудили ситуацию вокруг решений Конституционного суда Украины. Макрона подчеркнул, что считает важными проведенные Украиной реформы, в частности в банковском секторе. Он отметил, что некоторые из этих реформ требуют решительности и мудрости.

Зеленский заверил, что Украина сделает все возможное для сохранения антикоррупционной архитектуры и таких важных реформ, как реформа банковского сектора, земельная реформа, а также деятельность Фонда гарантирования вкладов.

Президенты Украины и Франции обсудили улучшение торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.