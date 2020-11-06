Обама трогательно поздравил Байдена

09 ноября 2020, 09:37

44-й президент США Барак Обама поздравил своего бывшего вице-президента, кандидата в президенты Джо Байдена и потенциального вице-президента США Камалу Харрис с победой на выборах. Поздравление Обама опубликовал на своей странице в Facebook, передает УНН.

«Я очень горжусь тем, что поздравляю нашего следующего президента Джо Байдена и нашу следующую первую леди Джилл Байден. Я также очень горжусь тем, что поздравляю Камалу Харрис и Дага Эмхоффа с революционным избранием Камалы нашим следующим вице-президентом», - написал бывший предзидент США.

Он подчеркнул, что на текущих выборах, которые проходили при небывалых обстоятельствах, американцы приняли участие в невиданных количествах.

«И как только каждый голос будет подсчитан, избранный президент Байден и избранный вице-президент Харрис одержат историческую и решающую победу», - заявил Обама.

Он призвал каждого американца дать шанс Байдену и оказать ему свою поддержку, так как будет выполнять свою работу, исходя из интересов каждого американца, независимо от того, получил он их голос или нет.

Напомним, Кандидат от демократической партии Джо Байден станет 46-м президентом Соединенных Штатов. Он одержал победу в Пенсильвании, благодаря чему набрал необходимые для победы 270 голосов избирателей.