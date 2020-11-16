Матч Лиги Наций Украина-Швейцария отменен

17 ноября 2020, 15:59

УЕФА сообщил, что «в связи с компетентным решением департамента здравоохранения кантона Люцерн перевести на карантин всю делегацию национальной команды Украины матч Лиги наций УЕФА Швейцария - Украина не может произойти», сообщила Украинская ассоциация футбола.

«УЕФА, и Швейцарская ассоциация футбола готовы к проведению поединка, однако запрет местных властей перечеркивает все надежды футбольных организаций провести игру», - отмечается в сообщении.

Решение о дальнейшей судьбе матча будет принимать УЕФА.