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"Есть разные силы: Украина, Россия, Европа, США и я не знаю, куда отнести боевиков. Игнорировать их совсем невозможно. Нужно их как-то учитывать, потому что они будут всегда оказывать сопротивление"
Первый президент Леонид Кравчук
Общественное мнение
Общество / Региональные
16 декабря 2020, 20:23

Работники соцсферы Марковской громады без денег перед праздниками

Работники социальной сферы Марковской громады без денег перед праздниками. Причина - затягивание процесса регистрации новоизбранного председателя громады со стороны территориальной избирательной комиссии.

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