Работники социальной сферы Марковской громады без денег перед праздниками. Причина - затягивание процесса регистрации новоизбранного председателя громады со стороны территориальной избирательной комиссии.
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16 декабря 2020, 20:23
Работники соцсферы Марковской громады без денег перед праздниками
Работники социальной сферы Марковской громады без денег перед праздниками. Причина - затягивание процесса регистрации новоизбранного председателя громады со стороны территориальной избирательной комиссии.
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