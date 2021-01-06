Во Львове изъяли более 1 тонны героина

06 января 2021, 12:10

Во Львове в ходе спецоперации в рамках уголовного производства по факту контрабанды наркотических средств изъята рекордная партия героина весом более 1 тонны, сообщает пресс-служба прокуратуры Львовской области.

По данным следствия, наркотическое средство контрабандой было ввезено в Украину из Пакистана в декабре прошлого года через Морской торговый порт «Южный» (г. Одесса). Далее «товар» под видом пищевой продукции транспортировали на Западную Украину, чтобы переправить в страны Европейского Союза как дипломатический груз.

Во время обыска складов во Львове, где хранился наркотик, в порядке ст. 208 УПК Украины задержаны четыре гражданина Турции.

Ориентировочная стоимость изъятого наркотического средства по ценам «черного рынка» составляет 2,3 млрд гривен.

В настоящее время проводятся первоочередные следственные действия и принимаются меры для установления других соучастников преступления. Досудебное расследование продолжается.