Спасатели предупредили украинцев о резком ухудшении погоды

25 января 2021, 09:00

Сегодня, 25 января, на Правобережье Украины ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, а в западных областях сильный дождь и мокрый снег, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

Так, в Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Волынской областях ожидается сильный снег, метели, на дорогах гололедица, местами снежные заносы (I уровень опасности, желтый).

В большинстве западных областей ожидается образование снежного покрова высотой 5-10 см, в Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Волынской областях 10-20 см.

По Киеву и Киевской области днем ​​25 января и в течение суток 26 января порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).

В ГосЧС подчеркнули, что погодные условия приведут к нарушению энергообеспечения отдельных населенных пунктов на Правобережье Украины, в западных областях также и к нарушению движения автомобильного транспорта на отдельных участках дорог и улиц.