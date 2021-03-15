Присоединяйтесь к нам: Facebook Twitter YouTube
Выбор по дате
Персона
Цитата дня
"Есть разные силы: Украина, Россия, Европа, США и я не знаю, куда отнести боевиков. Игнорировать их совсем невозможно. Нужно их как-то учитывать, потому что они будут всегда оказывать сопротивление"
Первый президент Леонид Кравчук
Общественное мнение
Криминал / Региональные
15 марта 2021, 15:14

Житель Алчевска получил 12 лет за «госизмену» в «ЛНР»

Так называемый суд группировки «ЛНР» обвинил жителя Алчевска в «госизмене» и приговорил к 12 годам тюрьмы. Об этом сообщили в «генпрокуратуре ЛНР».

Утверждается, что мужчину якобы завербовали сотрудники СБУ в марте 2019 года на подконтрольной Украине территории.

Ему вменяют сбор и передачу данных о дислокации объектов «народной милиции» и передвижении военной техники боевиков с апреля 2019 года по июнь 2020 года.

Также его обвиняют в намерении поступить на службу в оборонную организацию «ЛНР» якобы для дальнейшей передачи сведений.

+Поделиться:
PrintВерсия для печатиErrorСообщить об ошибке
Счетчики:
Наши партнеры: