Житель Алчевска получил 12 лет за «госизмену» в «ЛНР»

15 марта 2021, 15:14

Так называемый суд группировки «ЛНР» обвинил жителя Алчевска в «госизмене» и приговорил к 12 годам тюрьмы. Об этом сообщили в «генпрокуратуре ЛНР».

Утверждается, что мужчину якобы завербовали сотрудники СБУ в марте 2019 года на подконтрольной Украине территории.

Ему вменяют сбор и передачу данных о дислокации объектов «народной милиции» и передвижении военной техники боевиков с апреля 2019 года по июнь 2020 года.

Также его обвиняют в намерении поступить на службу в оборонную организацию «ЛНР» якобы для дальнейшей передачи сведений.