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Общественное мнение
Криминал / Региональные
20 апреля 2021, 14:35

СБУ викрила на хабарництві заступника одного з міськрайвідділів управління Міністерства юстиції

Служба безпеки України викрила заступника одного з міськрайвідділів Державної виконавчої служби Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції. Він підозрюється в отриманні неправомірної вигоди від директора приватного товариства.

За даними досудового слідства, посадовець вимагав хабар від підприємця за внесення змін до «Єдиного державного реєстру виконавчих проваджень». Він гарантував чоловіку видалення записів про непогашену заборгованість.

У межах розпочатого кримінального провадження оперативники спецслужби задокументували вимагання посадовцем 20 тис. грн. Правоохоронці затримали зловмисника згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України на одній з вулиць Слов’янська під час отримання всієї суми хабара.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення фігуранту про підозру в скоєнні злочину за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України і обрання запобіжного заходу.

Викриття зловмисника проводилось спільно з Нацполіцією під процесуальним керівництвом Слов’янської окружної прокуратури.

Пресслужба ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях

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