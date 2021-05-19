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Общественное мнение
Спорт
20 мая 2021, 08:26

Українець Романчук став чемпіоном Європи з плавання

Український спортсмен Михайло Романчук сьогодні, 19 травня, здобув перемогу на Чемпіонаті Європи з плавання у Будапешті. Романчук виборов "золото" своїй коронній дистанції 1500 метрів.

Про це повідомила Федерація плавання України.

"Михайло Романчук впевнено виграє в італійця Григоріо Пальтеньєрі на своїй коронній дистанції 1500 метрів вільним стилем і стає чемпіоном Європи з результатом 14:39.89", - заявили у федерації.

Нагадаємо, на Чемпіонаті Європи з боротьби, який проходив у Варшаві, українські спортсменки вибороли шість медалей, зокрема два "золота".

До цього українські дзюдоїсти привезли з Чемпіонату Європи одну срібну медаль. "Срібло" виборола українка Дар'я Білодід.

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