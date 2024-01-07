Більше не існує «обмежено придатних»: набув чинності закон, що скасовує цей статус

04 травня 2024, 14:34

У суботу, 4 травня, набув чинності Закон України, за яким передбачено скасування статусу військовозобов'язаних «‎обмежено придатний» для несення служби у війську. Про це повідомляє ресурс «Армияинформ».

За цим документом передбачено ряд змін для військових та військовозобовʼязаних, які мають цей статус. Вони повинні повторно пройти ВЛК протягом 9 місяців з дня набрання чинності Закону, тобто до 4 лютого 2025 року.

Після повторного огляду чоловіки, які визнані непридатними, будуть звільнені з військової служби, а тих, яких буде визнано придатними – продовжать службу.

За новими критеріями, усіх військовозобовʼязаних будуть ділити на п'ять категорій:

непридатних;

придатних повністю;

придатних, придатні до служби у військових вишах, ТЦК, частинах забезпечення, установах, організаціях (але не у штурмових військах, морській піхоті, Силах спецоперацій, підрозділах спецназу тощо);

придатних за окремими спеціальностями;

придатні до виконання специфічних завдань.

📌Міністерство оборони також оприлюднило список хвороб, з якими визнають придатним чи непридатним до військової служби. У наказі зазначили, що медогляди мають тривати не більше 14 днів (у разі додаткових медичних обстежень), і рішення ВЛК мають видавати людині під підпис на руки. Раніше це було можливо, але не обов’язково. Терміни дії рішень ВЛК встановили наступні: 1 рік у воєнний час та п'ять років у мирний час.

📅Нагадаємо, що президент України підписав законопроєкт, за яким передбачається, що тривалість лікування, а також перебування у відпустці для лікування військовослужбовців тепер зможе становити до 12 місяців. При цьому за військовими зберігається грошове та матеріальне забезпечення.