У Чорному морі росіяни шукають трьох своїх окупантів, загубились

04 травня 2024, 13:17

Пресслужба Південного військового округу рф повідомила, що російські окупанти в Криму розшукують трьох військовослужбовців, які зникли після виходу на гумовому човні у Чорне море. Зазначається, що 30 квітня троє військовослужбовців на гумовому човні вийшли у відкрите море.

📢«У зв'язку з несприятливими погодними умовами військовослужбовці не впоралися з керуванням човном і вітром були винесені в море. Відразу після виявлення відсутності військовослужбовців командуванням підрозділу негайно було вжито заходів для їх пошуку», – йдеться у повідомленні.

Спочатку рятувальні операції здійснювались співробітниками МНС рф на моторному човні, але безрезультатно. Зараз використовують гелікоптери та катери Чорноморського флоту рф для пошуку зниклих російських загарбників.

📅Раніше в тимчасово окупованому Криму також виявили мертвим чоловіка, який зник під час шторму, його тіло знайшли біля села Морське.