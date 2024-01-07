 У Чорному морі росіяни шукають трьох своїх окупантів, загубились. Ірта-Fax
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Уся пи*дота, що краде гроші на війні, мусить знати: ми вас, упирі та бля*і, на олівець кровʼю своєю пишемо. Сторінок там вже не мало... Ті з нас, хто повернеться з війни живим, знайдуть кожного. Тікайте не озираючись. А краще застрельтеся. У*обки.
МАДЯР 07.01.2024
Суспільна думка
Події
04 травня 2024, 13:17

У Чорному морі росіяни шукають трьох своїх окупантів, загубились

Пресслужба Південного військового округу рф повідомила, що російські окупанти в Криму розшукують трьох військовослужбовців, які зникли після виходу на гумовому човні у Чорне море. Зазначається, що 30 квітня троє військовослужбовців на гумовому човні вийшли у відкрите море.

📢«У зв'язку з несприятливими погодними умовами військовослужбовці не впоралися з керуванням човном і вітром були винесені в море. Відразу після виявлення відсутності військовослужбовців командуванням підрозділу негайно було вжито заходів для їх пошуку», – йдеться у повідомленні.

Спочатку рятувальні операції здійснювались співробітниками МНС рф на моторному човні, але безрезультатно. Зараз використовують гелікоптери та катери Чорноморського флоту рф для пошуку зниклих російських загарбників.

📅Раніше в тимчасово окупованому Криму також виявили мертвим чоловіка, який зник під час шторму, його тіло знайшли біля села Морське.

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