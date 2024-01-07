Харківщина під російськими атаками: є загиблі, багато поранених, велика пожежа на підприємстві

04 травня 2024, 20:20

Сильна пожежа спалахнула на промисловому підприємстві в Індустріальному районі Харкова через російський обстріл у суботу, 4 травня. Інформація про постраждалих ще уточнюється. Про це заявив міський голова Ігор Терехов у своєму Telegram-каналі. Більш детальну інформацію надав очільник Харківської ОВА, Олег Синєгубов.

За попередніми даними, голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що четверо мирних мешканців отримали поранення внаслідок обстрілу окупантів по Індустріальному району Харкова.

📢«На цю хвилину вже пʼять постраждалих, медики госпіталізували ще одну жінку», – повідомив Синєгубов про наслідки російської атаки станом на 17:45.

Рятувальники продовжують ліквідовувати масштабну пожежу на цивільному виробництві.

📢«На цю хвилину внаслідок удару по цивільному підприємству в Індустріальному районі Харкова постраждали шість людей. Серед них — четверо жінок 39, 36, 21 та 18 років, двоє 21-річних чоловіків. Постраждалі мають вибухові поранення. Усі — працівники підприємства», – додав голова ОВА о 19:17.

Поруч із підприємством є загоряння приватного домоволодіння, виникла пожежа надвірних споруд.

📢«Близько 15.30 окупанти вдарили по с. Слобожанське Харківського району. Внаслідок обстрілу горів будинок та господарчі споруди. Загинув 49-річний цивільний чоловік, який знаходився на вулиці поруч з будинком», – повідомив Синєгубов про чергові російські злочини.

Поліція Харківської області заявляє, що російські окупанти також обстріляли села на території області, при цьому є постраждалі. Повідомлення про обстріл Харківського району надійшло близько 15:15.

📢«Попередньо КАБи влучили у приватний житловий будинок у селі Черкаські Тишки. Травмована 74-річна місцева мешканка», - повідомила поліція.

Село Одноробівка також було обстріляне з артилерії.

📢«Руйнувань зазнали два двоповерхові багатоквартирні будинки, один приватний будинок. Ніхто з громадян не постраждав», - додали у поліції.

На місці події працюють слідчо-оперативні групи, криміналісти та вибухотехніки.

Раніше повітряні сили повідомили про атаку на цивільну інфраструктуру у Харкові — було зафіксовано два "прильоти" в Основ'янському районі. Є звіти про трьох постраждалих, включаючи одну дитину.

📅Нагадаємо, що за інформацією повітряних сил, російські війська випустили 13 дронів типу "шахед" та чотири ракети С-300. Усі дрони були знищені.