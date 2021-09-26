Хто має право на отримання субсидії

27 сентября 2021, 15:00

Право на отримання житлових субсидій мають сім'ї, у яких плата за житлово-комунальні послуги більше визначеного для них обов’язкового платежу.

Наразі до кінця дії карантину обов’язковий відсоток платежу розраховується індивідуально для кожної сім’ї за встановленою формулою і залежить виключно від доходів сім’ї:

- обчислюється середньомісячний сукупний дохід домогосподарства;

- середньомісячний сукупний дохід ділиться на кількість членів домогосподарства і визначається середньомісячний дохід на одну особу;

- дохід на одну особу ділиться на розмір прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць, встановленого на 1 січня року, з якого призначається субсидія (розмір прожиткового мінімуму на 01.01.2021 складає 2189 грн.);

- отриманий результат ділиться на 2, а потім множиться на 15%, і таким чином визначається відсоток від середньомісячного сукупного доходу.

Після цього розраховується розмір обов’язкової частини платежу: обов’язковий відсоток платежу множиться на середньомісячний сукупний дохід домогосподарства.

За інформацією Міністерства соціальної політики України.