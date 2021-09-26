Максим Ткаченко та Руслан Горбенко взяли участь у відкритті меморіальної дошки загиблим у пожежі

27 сентября 2021, 19:00

25 та 26 вересня народні депутати України Ткаченко Максим та Горбенко Руслан відвідали з робочою поїздкою Луганську область.

В рамках візиту депутати:

- провели зустрічі з представниками Рубіжанської центральної міської лікарні, Сєвєродонецької музичної школи №1 та територіальних громад Луганської області, а саме: Гірської міська територіальна громада, Білолуцька селищна територіальна громада та Білокуракінська селищна територіальна громада, які передали пропозиції щодо розподілу субвенції з державного бюджету в розмірі 10 млн. грн.;

- відкрили у селищі Воронове пам’ятний знак загиблим від пожеж - вручили почесне звання «Заслужений артист України» Микиті Літвінову – актору національного заслуженого академічного ансамблю танцю України ім. П.Вірського;

- відвідали онкологічну лікарню у м. Кремінна - від Благодійного фонду «За Луганщину» передані п’ять камер відеоспостереження для Сєвєродонецької міської іудейської релігійної громади - завітали до патронатної багатодітної родини Стріжаченко – Дитячого будинку сімейного типу зі Станиці-Луганської - відвідали нове приміщення КПВВ.

"Скільки не допомагай, нажаль, цього замало. Сьогодні мова йде про можливість отримання субвенції у розмірі 10 млн грн. з державного бюджету. Кожного разу коли ми тут, то бачимо нові не вирішені проблеми. Але допоки ми, народні депутати обрані саме від Луганщини, будемо робити все що можливо щоб допомогти землякам», - зазначив Максим Ткаченко.

Руслан Горбенко наголосив, що за результатами роботи ТСК Уряд 22 вересня на засіданні прийняв рішення про вдосконалення державного контролю у сфері техногенної та пожежної безпеки.

"Незважаючи на ряд проблем це стало можливим завдяки позиції нового Міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського", - додав Руслан орбенко.

Завдяки меценатам, які підтримують БФ «За Луганщину» вкотре було надано гуманітарну допомогу тим, хто відбудовує свої домівки після пожеж, а також побутову техніку, вітаміни та інше.