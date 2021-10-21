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Олексій Данілов, секретар РНБО України
Общественное мнение
Общество
22 октября 2021, 11:30

Екс-нардепа спіймали на використанні підробленого COVID-сертифіката

Колишню депутатку Верховної Ради спіймали на використанні підробленого COVID-сертифіката. Про це повідомляє Нацполіція в п'ятницю, 22 жовтня.

"Жінка разом із сестрою в аеропорту намагалися використовувати підроблені сертифікати про вакцинацію, щоб потрапити в Україну. Підроблені документи вилучені, ведеться слідство", - сказано в повідомленні.

Інцидент стався в аеропорту Бориспіль. Під час перевірки документів прикордонники виявили у двох жінок сертифікати про COVID-вакцинацію з явними ознаками підробки.

Тепер за фактом використання підроблених документів розпочато кримінальне провадження. Вилучені документи направлені на експертизу. Найближчим часом буде прийнято рішення про оголошення підозри фігуранткам.

У свою чергу видання Сегодня пише, що йдеться про Надію Савченко та її сестру Віру - це підтвердили джерела порталу. Також в опублікованих поліцією документах вказані дати народження, які збігаються з датами народження жінок. Надія Савченко - 11 травня 1981 року, Віра - 12 січня 1983 року.

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