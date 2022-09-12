У Дніпрі пройшов «Фестиваль думок - 2022», присвячений подоланню викликів війни

12 вересня 2022, 10:15

Джерело: Луганська обласна військова адміністрація

Як повідомляє Луганська ОВА, 10 вересня у місті Дніпро пройшов «Фестиваль думок-2022», який кілька років поспіль збирав у Сєвєродонецьку креативних та небайдужих мешканців Луганщини.

Зазначається, що під час дискусій його учасники обговорили актуальні теми: адаптація переселенців у нових громадах, документування воєнних злочинів росії, а також можливості забезпечення право на освіту в умовах війни.

Повідомляється також, що значний інтерес викликала інформація про розбудову шелтеру для переселенців з Луганщини у м. Дніпро. Наразі там мешкають 86 людей, але облдержадміністрацією ведуться перемовини з міжнародними партнерами щодо його збільшення до 150 місць та переформатування під тривале проживання родин. Перш за все, жінок з дітьми.

Також Луганська ОВА інформує, що під час заходу представники освітянської спільноти окреслили проблеми, пов’язані із організацією дистанційного навчання. Зокрема, щодо відсутності у достатній кількості комп’ютерної техніки, як у педагогів, так і у школярів.

«Було відзначено, що вирішенням цього питання займаються місцеві громади разом із Департаментом освіти та науки облдержадміністрації. Зокрема, для навчальних закладів Сєвєродонецької громади це питання вже вирішене», - йдеться у повідомлені.

Як зазначив освітній Омбудсмен Сергій Горбачов, головним є ставлення до організації навчального процесу:

«Школа для дитини, а не дитина для школи. Ми маємо підлаштовуватися під потреби дітей та батьків», - підкреслив він.

Повідомляється також, що під час заходу неабиякий інтерес викликала доповідь керівника Департаменту документування воєнних злочинів Української Гельсінської спілки з прав людини Сергія Мовчана. Адже кожен житель Луганської області фактично є свідком воєнних злочинів росії в Україні:

«І зруйнований будинок, і вбивство людини - є воєнними злочинами і мають бути задокументовані. Не треба знецінювати горе людей», – зазначив Горбачов.

Додається, що цього року учасників заходу навчали долати психологічні проблеми за допомогою арт-терапії «Яскраві фарби для душі».

Нагадаємо, що організаторами «Фестивалю думок», цього року, виступили Благодійний фонд Восток SOS в партнерстві з естонською організацією MTÜ Mondo та при фінансовій підтримці ESTDEV – Estonian Centre for International Development, партнером виступила Українська Гельсінська спілка з прав людини - УГСПЛ.