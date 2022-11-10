Українці привітали Польщу з Днем Незалежності

11 листопада 2022, 15:06

Українські діти, співачка Джамала та Посольство України в Польщі привітали поляків з Днем Незалежності країни виконанням гімну РП - “Мазурка Домбровського”.

Посольство України в Польщі також презентувало відеоролик “Дякуємо тобі, Польще!” з типовою історією української сім’ї, яка знайшла прихисток і допомогу в Польщі, передає Укрінформ.

“Я надзвичайно вдячний Польщі за те, що вона зробила для українського народу! Вдячність і повага до поляків завжди залишаться в моєму серці. Польща прийняла мільйони моїх співвітчизників і мільйони українців завжди будуть вдячні за це”, - зазначив у привітальному слові посол України в Польщі Василь Зварич.

Він додав, що з нагоди Дня Незалежності Польщі посольство презентує відеоролик – короткометражний фільм про історію родини з України. Український дипломат зауважив, що це - зворушлива історія дружби та підтримки, яку Україна відчуває від Польщі, розказана українкою, змушеною шукати притулку з дитиною в сусідній країні через жорстоку війну, розв’язану росією. Звук й образ переносять глядача на самий початок війни, дозволяючи разом з українською героїнею знову відчути тугу, біль втрати, а також неймовірну підтримку польського народу.

“Це ілюстрація до сторінок нашої нової історії, яка єднає серця, це історія дружби двох народів”, - констатував Зварич.

Він додав, що з нагоди Дня Незалежності Польщі посольство презентує відеоролик – короткометражний фільм про історію родини з України. Український дипломат зауважив, що це - зворушлива історія дружби та підтримки, яку Україна відчуває від Польщі, розказана українкою, змушеною шукати притулку з дитиною в сусідній країні через жорстоку війну, розв’язану росією. Звук й образ переносять глядача на самий початок війни, дозволяючи разом з українською героїнею знову відчути тугу, біль втрати, а також неймовірну підтримку польського народу.

“Це ілюстрація до сторінок нашої нової історії, яка єднає серця, це історія дружби двох народів”, - констатував Зварич.

Відеоролик підготувала студії Esse Production House під керівництвом режисера Станіслава Капралова. Його запис відбувся у Варшаві у вересні за підтримки Посольства України в Республіці Польща.

Польща 11 листопада святкує 104-ту річницю відновлення Незалежності країни.

Президент України Володимир Зеленський у спеціальному відеозверненні польською мовою привітав польський народ з Днем Незалежності.

Фото: Shutterstock