Бэнкси подтвердил создание семи муралов в Украине

15 листопада 2022, 13:19

Британский художник Бэнкси подтвердил, что нарисовал семь граффити в Украине, в частности, в столице Киеве, а также в Ирпене и Бородянке, наиболее пострадавших от российских бомбардировок.

Как передает Укринформ, об этом сообщает The Art Newspaper.

На прошлой неделе было замечено три работы Бэнкси в Киевской области, что привело к предположениям, что анонимный британский художник находится в охваченной войной стране.

На одном граффити изображен мужчина, похожий на российского президента владимира путина, которого молодой парень перебрасывает через плечо на пол во время поединка по дзюдо.

На другой работе изображены двое детей, которые используют противотанковый еж в качестве качелей, а на третьей фреске, нарисованной на руинах разбомбленного здания, изображена гимнастка, выполняющая стойку на руках.

Сейчас Бэнкси подтвердил эти, а также четыре работы. Среди них женщина в халате, бигудях, в противогазе и с огнетушителем; бородатый мужчина, принимающий ванну; и другое произведение, в котором Бэнкси, похоже, включил существующее граффити пениса, превратив его в ядерную боеголовку, загруженную в кузов бронированного грузовика.

Бэнкси — псевдоним скандально известного английского андеграундного художника граффити, политического активиста и режиссера, личность которого не установлена.

Как сообщал Укринформ, в марте в Лондоне на благотворительный аукцион по поддержке детской больницы Охматдет выставили уникальную антивоенную картину Бэнкси Вanksy’s CND Soldiers, unsigned. Ее продали за 106,5 тысячи долларов США.

Фото: theartnewspaper