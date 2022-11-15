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Суспільна думка
Культура / Регіональні
16 листопада 2022, 17:00

Дівчатам з Луганщини призначені стипендії Президента

Двом дівчатам з Луганщини призначені стипендії Президента. Вони – переможці XII Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка. Про це у Телеграмі повідомила Луганська ОВА.

Зазначається, що в Указі Глави держави №776/2022 йдеться про призначення строком на один календарний рік стипендії Президента України переможцям XII Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка:

  • учениці 11 класу Сєверодонецької загальноосвітньої школи I-III ступенів № 14 Сєвєродонецької міської ради Луганської області Єлизаветі Андруховій;
  • студентці державного закладу «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» Ніні Сороці.

Ілюстративне фото.

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