Олена Риженкова з Луганщини вирвалася з окупації і тепер з колегами-медиками консультує переселенців

25 листопада 2022, 02:42

Олена Риженкова – голова фракції «Слуга Народу» у Сватівській районній раді та директорка Сватівської багатопрофільної лікарні. У перші ж дні повномасштабного вторгнення російських військ на територію України місто Сватове опинилося в окупації.

Олена до останньої можливості працювала в лікарні, та коли почали схиляти до співпраці з окупантом, відмовилася. Вона заблокувала фінансовий кабінет, аби загарбники не змогли скористатися коштами підприємства. Врешті наважилася спробувати покинути окуповану Луганщину – і ця спроба виявилася вдалою.

«Було страшно та неприємно виїжджати з окупованої території, адже довелось проходити низку перевірок на російських блокпостах. Але ще страшніше було залишатися в окупації. Тому їхати треба було і, на щастя, все пройшло добре – я дісталася території, підконтрольної Україні. Дуже дивне відчуття було, коли ступила на вільну українську землю: наче покинув дім та водночас повернувся додому», – згадує історію свого вимушеного переїзду депутатка.

Тепер Олена Риженкова разом зі своїм колективом налагоджує роботу лікарні на Дніпропетровщині. Фахівці медичного закладу будуть надавати консультації своїм пацієнтам дистанційно. Практично всі лікарі закладу виїхали на вільну територію України, але не припиняли консультувати пацієнтів телефоном.

Як і всі переселенці, Олена Риженкова радіє тому, що завдяки Збройним силам України може відносно спокійно продовжувати свою діяльність у вільній частині країни. Але сумує за рідним краєм та чекає можливості знову лікувати мешканців Сватівщини у стінах рідної лікарні.