Кабмін планує наступного року звільнити від ДПА випускників шкіл

26 листопада 2022, 00:00

Кабінет Міністрів ухвалив проєкт Закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо державної підсумкової атестації та вступної кампанії 2023 року».

Як повідомив в Телеграмі постійний представник Кабінету Міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук, відповідне рішення було ухвалено під час засідання уряду.

Законопроєктом передбачено звільнення від проходження державної підсумкової атестації здобувачів освіти, які завершують здобуття повної загальної середньої освіти у 2022/2023 навчальному році.

Встановлено, що прийом до закладів вищої та фахової передвищої освіти на навчання для здобуття ступеня молодшого бакалавра, бакалавра та магістра, який здійснювався в 2022 році в особливому порядку, визначеному Міністерством освіти і науки, продовжується на 2023 рік.