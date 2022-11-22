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Міністерство оборони України
Суспільна думка
Культура
26 листопада 2022, 00:00

Кабмін планує наступного року звільнити від ДПА випускників шкіл

Кабінет Міністрів ухвалив проєкт Закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо державної підсумкової атестації та вступної кампанії 2023 року».

Як повідомив в Телеграмі постійний представник Кабінету Міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук, відповідне рішення було ухвалено під час засідання уряду.

Законопроєктом передбачено звільнення від проходження державної підсумкової атестації здобувачів освіти, які завершують здобуття повної загальної середньої освіти у 2022/2023 навчальному році.

Встановлено, що прийом до закладів вищої та фахової передвищої освіти на навчання для здобуття ступеня молодшого бакалавра, бакалавра та магістра, який здійснювався в 2022 році в особливому порядку, визначеному Міністерством освіти і науки, продовжується на 2023 рік.

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