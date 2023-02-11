12 лютого 2023, 16:00 ВПО з Луганщини зможуть звернутися до керівництва ПФУ регіону Протягом 13-15 лютого переселенці з Луганщини зможуть звернутися на «гарячу лінію» до керівництва Пенсійного фонду України регіону. Про це повідомляє прес-служба Луганської ОВА, пише видання «Трибун». Повідомляється, що у понеділок, 13 лютого, із 10:00 до 11:00 на дзвінки відповідатиме начальник Головного управління Пенсійного фонду України у Луганській області Ольга Шарунова. Телефон: (068) 300-40-86. У вівторок, 14 лютого, із 10:00 до 11:00 свої запитання жителі регіону зможуть поставити заступнику начальника Головного управління Пенсійного фонду України у Луганській області Павлу Баранову. Телефон: (068) 300-40-86. У середу, 15 лютого, із 10:00 до 11:00 можна звернутися до заступника начальника Головного управління Пенсійного фонду України у Луганській області Тетяни Нікітіної. Телефон: (095) 802-61-38. Ірта-fax Твітнути