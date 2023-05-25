Приєднуйтесь до нас: Facebook YouTube
Вибір за датою
Персона
Володимир Зеленський: "Якщо росія здійснить виведення військ з України, то цим буде забезпечено і надійне припинення бойових дій...Я не бачу причин, чому росії не зробити це зараз, на Різдво. Відповідь із москви покаже, чого там справді хочуть".
Цитата дня
"Ті, хто зараз говорить про можливу "паузу в бойових діях" через мінусову температуру взимку, швидше за все, ніколи не засмагали в січні на Південному березі Криму"
Міністерство оборони України
Суспільна думка
Регіональні
26 травня 2023, 21:37

У Лисичанську втекли ув'язнені, які перебували в загоні окупантів, - соцмережі

З тимчасово окупованого Лисичанська Луганської області втекли зеки-дезертири, які перебували у загоні "Шторм Z".

Про це повідомляє Telegram-канал "Донбас Оперативний" з посиланням на дані окупантів, передає Час Пік.

Згідно з повідомленнями, силовики Ростовської області РФ отримали орієнтування на в'язнів-дезертирів із загону "Шторм Z". Під час втечі було вбито військовослужбовця з "Міністерства держбезпеки ЛНР".

Втеча сталася 24 травня. Імовірно, ув'язнені-втікачі озброєні і ховаються на автомобілі. Точна кількість дезертирів не вказується. Йдеться про "кілька десятків". Де вони можуть перебувати зараз - інформації немає.

Варто зазначити, що підтвердити або спростувати інформацію з соцмереж на даний момент неможливо. Час Пік продовжує стежити за ситуацією у регіоні.

Час Пік
+Поширити:
PrintВерсія для друкуErrorПовідомити про помилку
Лічильники:
Наші партнери: