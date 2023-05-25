У Лисичанську втекли ув'язнені, які перебували в загоні окупантів, - соцмережі

26 травня 2023, 21:37

З тимчасово окупованого Лисичанська Луганської області втекли зеки-дезертири, які перебували у загоні "Шторм Z".

Про це повідомляє Telegram-канал "Донбас Оперативний" з посиланням на дані окупантів, передає Час Пік.

Згідно з повідомленнями, силовики Ростовської області РФ отримали орієнтування на в'язнів-дезертирів із загону "Шторм Z". Під час втечі було вбито військовослужбовця з "Міністерства держбезпеки ЛНР".

Втеча сталася 24 травня. Імовірно, ув'язнені-втікачі озброєні і ховаються на автомобілі. Точна кількість дезертирів не вказується. Йдеться про "кілька десятків". Де вони можуть перебувати зараз - інформації немає.

Варто зазначити, що підтвердити або спростувати інформацію з соцмереж на даний момент неможливо. Час Пік продовжує стежити за ситуацією у регіоні.