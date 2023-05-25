Луганський військовий ліцей провів 26-й випуск

27 травня 2023, 18:20

Відбувся 26-й випуск ліцеїстів Луганського обласного ліцею із посиленою військово-фізичною підготовкою. Захід провели на території Березанського аграрного ліцею, де тимчасово розташований ліцей.

Про це повідомила адміністрація закладу.

Попереду випускників чекає Національний мультипредметний тест та вступні випробування у вищі заклади освіти України. Всі, без виключення, цьогорічні випускники обрали для себе виші Міністерства оборони або інших складових сектору оборони України.

30 років Луганський обласний ліцей з підвищеною фізичною підготовкою готує майбутню еліту українських Збройних Сил – це більше трьох тисяч випускників, 90% з яких стали кадровими офіцерами.

Двічі від початку війни заклад відновлявся на новому місці, але не припиняв навчальний процес.

У 2014 році він перемістився до Кремінної, у 2022 – до Березані, що на Київщині.

Наразі триває прийом документів на навчання у 10-11 класах. Ліцеїсти безкоштовно забезпечуються чотириразовим харчуванням та сучасним гуртожитком. Випускники мають пільги при вступі до вищих військових закладів освіти.

Довідки за телефоном: 050-59-59-408.