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Міністерство оборони України
Суспільна думка
Регіональні
27 травня 2023, 18:20

Луганський військовий ліцей провів 26-й випуск

Відбувся 26-й випуск ліцеїстів Луганського обласного ліцею із посиленою військово-фізичною підготовкою. Захід провели на території Березанського аграрного ліцею, де тимчасово розташований ліцей.

Про це повідомила адміністрація закладу.

Попереду випускників чекає Національний мультипредметний тест та вступні випробування у вищі заклади освіти України. Всі, без виключення, цьогорічні випускники обрали для себе виші Міністерства оборони або інших складових сектору оборони України.

30 років Луганський обласний ліцей з підвищеною фізичною підготовкою готує майбутню еліту українських Збройних Сил – це більше трьох тисяч випускників, 90% з яких стали кадровими офіцерами.

Двічі від початку війни заклад відновлявся на новому місці, але не припиняв навчальний процес.
У 2014 році він перемістився до Кремінної, у 2022 – до Березані, що на Київщині.

Наразі триває прийом документів на навчання у 10-11 класах. Ліцеїсти безкоштовно забезпечуються чотириразовим харчуванням та сучасним гуртожитком. Випускники мають пільги при вступі до вищих військових закладів освіти.

Довідки за телефоном: 050-59-59-408.

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