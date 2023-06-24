Європейські ігри: результати спортсменів, які у складі збірної України представляють Луганщину

25 червня 2023, 18:55

Чемпіонами Європейських ігор-2023, що тривають у Польщі, у синхронних стрибках з вишки стали Олексій Середа, який у складі збірної України представляє Луганщину, і його партнер Кірілл Болюх.

Українці, які були наймолодшими учасниками фіналу, набрали 398.70 бали.

Для Олексія та Кірілла це друге золото на поточних Європейських іграх і третя золота медаль загалом для стрибунів у воду.

Також наші спортсмени вперше в історії стали чемпіонами Європи у цій дисципліні!

Вітаємо!

Також, на Європейських іграх-2023, що тривають у польському Кракові, українські спортсмени здобули 7 медалей - 4 золоті та 3 срібні.

Золото вибороли легкоатлетки Наталія Кроль на 800-метрівці та Марина Бех-Романчук у потрійному стрибку. Також нагороду найвищого ґатунку здобула каноїстка Людмила Лузан в одиночці на 500 м. На найвищу сходинку п'єдесталу піднялися й стрибуни у воду Ксенія Байло та Кірілл Болюх, яким не було рівних у синхрнних стрибках змішаних пар.