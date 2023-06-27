Валерій Залужний провів телефонну розмову з генералом Марком Міллі

28 червня 2023, 21:41

Валерій Залужний, глава Об'єднаного комітету начальників штабів Збройних Сил України, провів телефонну розмову з генералом Марком Міллі, головою Об'єднаного комітету начальників штабів США. Під час цієї розмови обговорювалася ситуація на фронті.

Залужний повідомив, що вдалося перехопити стратегічну ініціативу противника, і Сили безпеки і оборони України продовжують вести наступальні операції, здобуваючи значний прогрес. Водночас, противник намагається утриматися на позиціях, використовуючи тактику суцільного мінування місцевості, але зазнає великих втрат.

Генерал Залужний також проінформував про актуальні потреби українського війська в озброєнні, боєприпасах та засобах розмінування. Він висловив свою подяку за пакет військової допомоги, про який США оголосили напередодні.

За підсумками дзвінку – домовилися про подальшу співпрацю, узгоджуючи дії з метою деокупації української території. Обидві сторони висловили свою впевненість у перемозі та підкреслили значення спільних зусиль для досягнення цієї мети.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Зеленський зустрівся з президентами Польщі та Литви в Києві