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Володимир Зеленський: "Якщо росія здійснить виведення військ з України, то цим буде забезпечено і надійне припинення бойових дій...Я не бачу причин, чому росії не зробити це зараз, на Різдво. Відповідь із москви покаже, чого там справді хочуть".
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Володимир Зеленський
Суспільна думка
Влада
28 червня 2023, 21:41

Валерій Залужний провів телефонну розмову з генералом Марком Міллі

Валерій Залужний, глава Об'єднаного комітету начальників штабів Збройних Сил України, провів телефонну розмову з генералом Марком Міллі, головою Об'єднаного комітету начальників штабів США. Під час цієї розмови обговорювалася ситуація на фронті.

Залужний повідомив, що вдалося перехопити стратегічну ініціативу противника, і Сили безпеки і оборони України продовжують вести наступальні операції, здобуваючи значний прогрес. Водночас, противник намагається утриматися на позиціях, використовуючи тактику суцільного мінування місцевості, але зазнає великих втрат.

Генерал Залужний також проінформував про актуальні потреби українського війська в озброєнні, боєприпасах та засобах розмінування. Він висловив свою подяку за пакет військової допомоги, про який США оголосили напередодні.

За підсумками дзвінку – домовилися про подальшу співпрацю, узгоджуючи дії з метою деокупації української території. Обидві сторони висловили свою впевненість у перемозі та підкреслили значення спільних зусиль для досягнення цієї мети.

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Джерело: "Генеральний штаб ЗСУ"
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