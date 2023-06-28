Очікується перевірка роботи ТЦК СП – Олександр Павлюк

29 червня 2023, 13:33

Перший заступник Міністра оборони України, генерал-лейтенант Олександр Павлюк, розпочав виконання доручення Президента щодо створення комісії, яка буде перевіряти роботу ТЦК СП. За його словами, до складу комісії входитимуть не лише військові представники, але й правоохоронці, представники СБУ та НАЗК.

Генерал-лейтенант Олександр Павлюк підкреслив, що правоохоронні органи ретельно перевірятимуть відповідність способу життя посадових осіб ТЦК та СП декларованим ними даним. Він згадав про важливість мобілізаційних процесів, над якими зосереджувалася російська агентура у 2014 році, коли Україна проводила шість черг мобілізації.

«Ми добре знаємо, до чого було більше уваги російської агентури у 2014 році. Саме до процесів, пов’язаних з мобілізацією. Вороги тоді самі були в шоці та не розуміли, яким чином ми змогли провести шість черг мобілізації. Адже ще наприкінці 2013-го система військкоматів була настільки знищена, що не була спроможна виконувати ці важливі завдання. Тому головне в роботі комісії — не завадити виконанню завдань щодо проведення мобілізації», - зазначив Павлюк.

Генерал-лейтенант підкреслив, що перевірка буде проведена ретельно та об'єктивно. У разі виявлення доказів корупції та зловживань будуть прийняті суворі кадрові та правові рішення.

За результатами перевірки комісія сформує пропозиції щодо поліпшення роботи ТЦК СП, з метою забезпечення його більш ефективного функціонування.

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Інформацію щодо проблем у роботі терцентрів можна повідомити:

- за номером 0 800 31 01 79;

- на електронну пошту tckreport@gmail.com.

Отримана за зворотним зв’язком інформація ретельно перевірятиметься, аби не допустити ворожих «вкидів» з метою дестабілізації та збою мобілізаційного процесу в Україні.