Залужний: Потрібні літаки або в наступ з луками та стрілами?

30 червня 2023, 14:07

За словами Валерія Залужного у інтерв'ю The Washington Post, західні партнери ніколи не розпочнуть наступ без переваги в повітрі. На жаль, Україна досі не отримала сучасні винищувачі, незважаючи на обіцянки союзників щодо надання перших літаків F-16 американського виробництва.

Один із аспектів, на який звернув увагу Залужний, - це доктрина сил НАТО, яка залишається схожою на російську. Ця доктрина вимагає мати перевагу в повітрі перед початком наземних операцій глибокої дії. У зв'язку з цим виникає питання, якої доктрини має дотримуватися Україна під час наступальних дій.

"А Україна, переходячи до наступальних дій, якої доктрини має дотримуватися? НАТО? Російської Федерації? Або це не ваша справа?" - запитав Залужний. Він висловив своє обурення тим, що Україні кажуть, мовляв, у неї є своя доктрина, танки, деякі гармати, деякі бойові машини, і вона може впоратися з обороню.

Залужний підкреслив, що на командному пункті у головнокомандувача Збройних Сил України є екран, який показує все, що відбувається у повітрі в будь-який момент - авіацію країн НАТО на західному кордоні України, українські літаки в небі над Україною та російські літаки на східних краях. За його словами, кількість літаків, які чергують біля західних кордонів України, вдвічі перевищує кількість російських літаків, які атакують їхні позиції.

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Українські літаки, на жаль, не можуть конкурувати з сучаснішим російським парком літаків Су-35, оскільки останні мають значно кращу радіолокаційну та ракетну дальність. Це призводить до того, що війська на землі стають легкою мішенню.

За словами Залужного, не потрібно збирати 120 літаків, але обмеженої кількості сучасних літаків все ж потрібно для захисту. "Тому що ворог використовує авіацію іншого покоління. Це все одно, що ми б зараз пішли в наступ з луками та стрілами, і всі сказали б: "Ти що, з глузду з'їхав?". Але з цим запитанням "Ні, ні", - додав Залужний.