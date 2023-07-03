Суд узяв під варту нардепа, який підозрюється у шахрайстві

03 липня 2023, 21:02

Сьогодні, Личаківський районний суд Львова призначив запобіжний захід для народного депутата – Голові підкомітету у Комітеті Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності, якого підозрюють у вчиненні шахрайства. Про це повідомили з Офісу генерального прокурора.

Згідно з клопотанням прокурорів Офісу генерального прокурора, Личаківський районний суд вирішив застосувати до нардепа запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на 60 діб з можливістю внесення застави у розмірі понад 2 млн грн. Народний депутат підозрюється у шахрайстві згідно з частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України.

Повідомлення від Офісу генерального прокурора також підтверджує, що досудове розслідування у кримінальному провадженні проводиться Державним бюро розслідувань (ДБР).

Згадаємо, що 30 червня була оприлюднена інформація про затримання підозрюваного Службою безпеки України, яка спільно з Генеральною прокуратурою документувала його вимагання хабара від громадянина однієї з європейських країн. Головний фігурант справи, зі свого боку, обіцяв сприяти у запобіганні екстрадиції цього громадянина. За ці дії депутату було оголошено підозру у шахрайстві, стаття 190 частина 4 Кримінального кодексу України передбачає покарання від 7 до 12 років позбавлення волі і конфіскацію майна.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.