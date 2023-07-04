Луганська «Зоря» з новим голоним тренером

04 липня 2023, 13:38

Згідно з офіційною інформацією, луганський футбольний клуб "Зоря" представив свого нового головного тренера - 45-річного сербського фахівця Ненада Лалатовича. Про це повідомила прес-служба клубу.

Новий головний тренер займе місце Патріка Ван Леувена, який раніше пішов з посади і перейшов до донецького клубу "Шахтар". Варто зазначити, що Ненад Лалатович не нове обличчя, оскільки у минулому він виступав за "Шахтар" протягом п'яти років після того, як перейшов до них із сербської Црвени Звезди в 2000 році.

Після завершення своєї ігрової кар'єри, Лалатович зосередився на тренерській роботі, переважно працюючи в Сербії з різними клубами, такими як Срем, Пролетар, Вождовац, Напредак, Црвена Звезда, Борац, Воєводіна, Чукарічки, Раднички, Младост. Крім того, він також мав досвід роботи зі збірними Сербії U-20 та U-21, а також очолював клуби у Саудівській Аравії та Боснії і Герцеговині.

Наразі трофеїв у Лалатовича небагато, але він встиг привести Воєводіну до перемоги в Кубку Сербії у 2020 році.

З набутим досвідом та стараннями, Ненад Лалатович сподівається внести свій внесок у розвиток луганського клубу "Зоря" та домогтися успіхів на новій посаді головного тренера.