Олексій Кузнєцов: «Спортивні змагання серед ветеранів потрібні, аби підтримати наших захисників»

06 липня 2023, 13:44

У Полтаві відбулися спортивні змагання серед ветеранів «Сильні України». Голова Луганської обласної організації політичної партії «Слуга Народу», народний депутат України Олексій Кузнєцов також був присутнім на заході, щоби підтримати учасників змагань та повболівати за представника Луганщини.

«Абсолютно підтримую ініціативу щодо проведення таких заходів, які вкрай важливі для нашого суспільства, адже, на жаль, надалі в країні дедалі більше буде учасників бойових дій з інвалідністю. Отже, потрібно проводити такі змагання на постійній основі, щоби підтримати наших захисників, які отримали важкі поранення внаслідок участі у війні», – розповів Олексій Кузнєцов.

Участь у змаганнях узяв і представник Луганської області Володимир Савостьянов, який виступив у двох спортивних дисциплінах: жим лежачи та веслування на тренажері. Володимир уже багато років займається силовими видами спорту, є рекордсменом України та активним учасником спортивних змагань, тож, за його словами, залюбки долучився до участі в ще одному спортивному заході.

«Про ці змагання я дізнався від Олексія Малеванця, секретаря Луганської обласної організації політичної партії «Слуга Народу». Звісно, вирішив долучитися до них, адже завжди радий випробувати свої сили в спортивній боротьбі.

Атмосфера та організація заходу дуже сподобалася. Усе було на найвищому рівні! Окремо відзначу незламний, бойовий характер наших військових. Було помітно, що багатьом хлопцям, які дістали поранення та стали особами з інвалідністю, важко давалися вправи. Але вони мужньо, зі 100% віддачею боролися, щоби показати високі спортивні результати», – поділився враженнями Володимир Севастьянов та зазначив, що ідея проведення таких змагань дуже гарна й у майбутньому він обов’язково долучиться до нових таких заходів.

«Вважаю, захід вдався: учасники залишилися задоволеними та натхненими. Тому тепер маємо ідею запропонувати організаторам влаштувати такі змагання саме для наших земляків – внутрішньо переміщених осіб із Луганської області», – прокоментував змагання Олексій Малеванець.